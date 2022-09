Sostegno ai bambini disabili. A Como arriva l’educatore di plesso a sostegno degli alunni disabili. Si tratta di un professionista formato che affiancherà lo studente durante il proprio percorso e allo stesso tempo si relazionerà con l’intera classe. L’educatore infatti sarà presente in aula anche quando il ragazzo disabile sarà assente.

Sostegno ai bambini disabili

Questa mattina a Palazzo Cernezzi è stata presentata l’iniziativa che vedrà al momento coinvolte le scuole dell’infanzia e le primarie. Gli interventi educativi di bambini disabili seguiti dal Comune sono 209, ai quali si aggiungono 38 ancora in fase di definizione. In cinque anni è stato registrato il 51% in più di richieste per il sostegno a bambini disabili.

Sono 6 gli istituti comprensivi della città che hanno già aderito all’iniziativa due sono ancora in attesa. Gli educatori che prenderanno servizio saranno circa 35 e verranno garantiti tramite la cooperativa sociale CSLS (Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà) che ha in affido l’erogazione delle prestazioni per anno scolastico 2022/23. L’investimento complessivo del Comune di Como supera i 900mila euro.

LEGGI ANCHE “Si può Fa.RE”, due incontri sull’adolescenza con Matteo Lancini