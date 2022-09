Resta il senso unico alternato gestito da semaforo in via per San Fermo, a Como, a causa dello smottamento innescato nei giorni scorsi dalle precipitazioni.

Dal Comune di Como fanno sapere che in mattinata era previsto l’incontro tra il geologo e i tecnici comunali per definire il piano di intervento e dunque i tempi di ripristino della viabilità sulla strada. Al momento – come detto – la via resta transitabile a senso unico alternato.