In diminuzione i ricoveri sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva. Oggi in Lombardia questo è il dato che emerge dal consueto aggiornamento sull’andamento della pandemia di Coronavirus.

Nelle ultime 24 ore a fronte di 24.466 tamponi effettuati, sono 2.871 i nuovi casi in regione con un tasso di positività che si attesta all’ 11,7%. In terapia intensiva sono ricoverati 5 pazienti in meno di ieri, sono in tutto 8 mentre nei reparti ordinari il totale diminuisce di 8 unità, e i letti occupati sono in tutto 525. Non si ferma però la conta delle vittime e oggi si registrano 3 decessi (42.387 da inizio pandemia). Nel Comasco i nuovi casi Covid oggi sono 200.