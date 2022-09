Prima trasferta stagionale per la Pallacanestro Cantù, impegnata questa sera nella seconda partita della Supercoppa di serie A2. Alle 20.30 la squadra brianzola sarà impegnata sul parquet di Casale Monferrato contro la locale formazione.

All’esordio nella competizione i canturini sabato scorso a Desio hanno battuto l’Urania Milano per 82-69. I brianzoli sono al momento al primo posto del Girone Blu insieme a Torino, che ha invece superato Casale.

«La trasferta di Casale è un ulteriore test di preparazione per il campionato” spiega Romeo Sacchetti, allenatore del brianzoli. “La Supercoppa va vista come un rodaggio per tutte le squadre di serie A2, un rodaggio comunque di grande valore, perché mette in palio qualcosa di importante. Sicuramente in questo momento ogni roster è un po’ indietro a livello di condizione, come è giusto che sia durante la preseason. Noi comunque stiamo lavorando sodo per arrivare al top in vista del via della stagione regolare. Stiamo ancora imparando a conoscerci e a stare insieme in campo, affinando al meglio tutti i meccanismi di gioco».



«Arriviamo bene alla gara con Casale, visto che veniamo dalla vittoria con l’Urania” sostiene il giocatore Giovanni Severini. “Unapartita dai due volti, quella contro i milanesi, visto che abbiamo avuto qualche difficoltà, ma è normale all’inizio della stagione. Dobbiamo vedere il lato positivo e trarre spunto dai nostri errori per lavorare e migliorarci. Ci stiamo concentrando su energia, entusiasmo e coinvolgimento di tutti in campo. Vogliamo fare meglio di sabato scorso. A livello fisico, l’acciacco alla schiena che mi ha tenuto a mezzo servizio settimana scorsa è rientrato. Sto continuando la preparazione con grande impegno. Sento che sto lavorando bene, in modo da essere in piena forma quando il campionato entrerà nel vivo».