Ancora in diminuzione il dato sui ricoveri in Lombardia. Oggi, nei reparti ordinari si contano 18 pazienti Covid in meno di ieri (sono 507 in tutto). Aumentano invece di una sola unità i letti occupati in terapia intensiva e sono nove in regione. Nelle ultime 24 ore a fronte di 23.669 tamponi effettuati, hanno contratto il virus 3.004 cittadini con un tasso di positività in lieve aumento, oggi al 12,6%.

Non si ferma invece la conta delle vittime. Oggi sono 10 e il totale da inizio pandemia sale a 42.397.

I nuovi casi per provincia

Milano: 799 di cui 334 a Milano città;

Bergamo: 338;

Brescia: 436;

Como: 174;

Cremona: 126;

Lecco: 89;

Lodi: 74;

Mantova: 138;

Monza e Brianza: 245;

Pavia: 166;

Sondrio: 73;

Varese: 261.