Sono 10 i progetti per i quali il Comune di Como ha ricevuto i finanziamenti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr, per un totale di oltre 15 milioni di euro.

La parte più cospicua delle risorse, oltre 8 milioni 831 mila euro, riguarda la riqualificazione delle strutture di Villa Olmo. Si tratta di cinque progetti, che prevedono: il miglioramento dell’accessibilità; il restauro conservativo, la riqualificazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche di Villa Olmo; la sistemazione di ristorante e caffetteria, con il recupero degli spazi al primo piano della Villa; la riqualificazione del Casino sud, ex alloggio del custode, che sarà trasformato in punto accoglienza con un bookshop; infine il restauro della fontana monumentale e del tempietto neoclassico.

Un altro pacchetto di finanziamenti riguarda l’adozione di piattaforme e app per digitalizzare i servizi. Il Comune è in attesa di definire un importante contributo destinato al trasporto pubblico.

Tra i progetti finanziati con riserva, la riqualificazione, l’ampliamento e la messa in sicurezza dell’asilo nido di via Longhena, l’ampliamento e la ristrutturazione del campo Coni e la rigenerazione del compendio sportivo di via Longoni.

Tra quelli in attesa di risposta, il progetto per la realizzazione del nuovo centro sportivo di Muggiò, per oltre 11 milioni di euro, e quello per la copertura della scuola di Albate in piazza IV novembre.

In stand by anche i progetti per una stazione mobile per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi e per un dispositivo per la raccolta di macro e micro plastiche dalle acque del lago.

Finanziati nell’ambito del Pnrr sei progetti dell’Azienda Sociale Comasca e Lariana rivolti all’autonomia delle persone con disabilità, degli anziani non autosufficienti o delle persone senza fissa dimora.

Tra i progetti che non hanno invece ottenuto il finanziamento, quello per la realizzazione della nuova scuola primaria e secondaria di 1° grado di via Ferabosco a Sagnino, quelli per la riqualificazione del Museo Civico di Como e dell’asilo nido di Lora.

Si è in attesa di rifinanziamento del bando Pnrr (previsto per settembre 2022) per il “Pacchetto cittadino informato” e “Pacchetto cittadino attivo”, che prevede il rifacimento del sito e l’attivazione di sei servizi online.