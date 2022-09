Lavori di pavimentazione in programma in due comuni del Canton Ticino.

Il Dipartimento del territorio ha infatti comunicato che è prevista la posa della nuova pavimentazione fonoassorbente lungo via Locarno ad Ascona e su via Alberto Vigizzi a Losone. In quest’ultimo caso nel tratto tra la rampa di uscita della A13 ed il ponte Maggia (in direzione di Solduno), rotonda di Losone compresa.

I lavori si svolgeranno dal lunedì al venerdì, tra le ore 20.00 e le ore 5.30. Durante gli interventi il traffico sarà gestito a senso alternato su una sola corsia di marcia e regolato da agenti di sicurezza.

Durante il giorno, tra le ore 7.00 e le ore 17.30, continueranno le opere già in corso ai bordi stradali sia sulla via Locarno ad Ascona, sia sulla via Locarno a Losone.

Il Dipartimento invita l’utenza a seguire la segnaletica esposta e le indicazioni degli agenti presenti sul posto e a prestare la massima attenzione e prudenza nel transitare lungo la zona dei lavori per la salvaguardia dell’incolumità e la sicurezza degli addetti ai lavori.

Il Dipartimento del territorio ringrazia l’utenza e la popolazione locale per la comprensione e la collaborazione.