Sconfitta ieri sera per la Pallacanestro Cantù contro la Novipiù Monferrato per 79-82, in Supercoppa di serie A2.

«Purtroppo abbiamo giocato un secondo quarto veramente negativo, subendo un parziale di 27-15 – l’analisi dell’allenatore biancoblù, Meo Sacchetti -. La squadra era appesantita. Poi ho visto una reazione nelle altre due frazioni, ma non è stato sufficiente. Sicuramente non dovevamo concedere un secondo periodo così, in cui la squadra era veramente troppo legnosa e poco reattiva. Ora dobbiamo capire se si è trattato di un problema di preparazione o di ritmo. – prosegue il coach – Avevamo già pagato un calo di questo tipo nel secondo periodo contro l’Urania Milano. Merito comunque agli avversari, bravi a trovare dei canestri negli ultimi secondi. Noi forse potevamo andare ai tempi supplementari, ma probabilmente non sarebbe stato giusto».

Ora Cantù tornerà in campo il prossimo sabato 17 settembre, quando si giocherà il passaggio del turno nel Girone Blu di Supercoppa contro il Torino.