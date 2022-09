Variante della Tremezzina, la consegna dei lavori per la seconda fase di interventi prevista per la fine del mese di luglio è slittata ma manca ancora una data. Un passaggio necessario per avviare la seconda parte dei lavori per la realizzazione dell’opera.

Il progetto complessivo – è noto – prevede la realizzazione di un tracciato che si estende per quasi 10 chilometri con l’obiettivo di ridurre i problemi di traffico sulla statale Regina.

Variante della Tremezzina

Attualmente gli interventi si concentrano nel comune di Colonno nel portale sud della galleria. “Per quanto riguarda l’avvio del portale Nord nel territorio di Cadenabbia siamo in attesa dell’approvazione definitiva del progetto esecutivo da parte di Anas”, spiega Mauro Guerra, sindaco di Tremezzina e presidente lombardo dell’associazione dei Comuni che poi avverte: “Al momento non è prevista nessuna nuova chiusura totale al traffico della statale Regina”. All’avvio dei lavori per la variante della Tremezzina, dallo scorso novembre e per quattro mesi, si era reso necessario lo stop alle auto, creando non pochi disagi al territorio.

Scongiurata dunque una nuova chiusura totale della strada a Colonno, il sindaco Guerra conclude: “Attendiamo l’approvazione definitiva del progetto esecutivo con la speranza che sia rispettato il cronoprogramma dei lavori”.

Quando infatti arriverà l’approvazione del progetto per la seconda fase e la consegna dei lavori partiranno i cinque anni e due mesi per il completamento dell’opera. L’obiettivo resta concludere gli interventi nel 2026, quando la Lombardia ospiterà le Olimpiadi invernali.