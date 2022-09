Como-Spal è la sfida che domani va in scena alle 14 allo stadio Sinigaglia. Ennesimo match in cui i lariani cercano di dare una svolta alla loro stagione, finora al di sotto di tutte le aspettative. Gli azzurri sono al penultimo posto con soli due punti e ancora senza un allenatore titolare dopo lo stop forzato di Giacomo Gattuso per ragioni di salute. A guidare la squadra contro la formazione estense ci sarà ancora Massimiliano Guidetti.

Domani nel Como non ci saranno l’infortunato Liam Kerrigan e Jacopo Da Riva, squalificato dopo l’espulsione rimediata nell’ultimo turno contro il SudTirol. Regolarmente convocati Cesc Fabregas e Alessio Iovine (quest’ultimo al rientro dopo uno stop per problemi fisici). Obiettivo del Como la prima vittoria stagionale contro una delle compagini attualmente più in forma. La Spal ha appena battuto per 2-0 in casa il Venezia ed ha otto punti in graduatoria.

La classifica

Reggina e Brescia 12 punti, Cagliari 10, Frosinone e Bari 9, Genoa, Spal, Ascoli e Cittadella 8, Palermo, Ternana, Benevento e Cosenza 7, Parma e SudTirol 6, Perugia e Venezia 4, Modena 3, Como 2, Pisa 1

La sesta giornata

Venerdì 16 settembre: Brescia-Benevento

Sabato 17 settembre: Frosinone-Palermo, Como-Spal, Cagliari-Bari, Reggina-Cittadella, SudTirol-Cosenza, Venezia-Pisa, Ascoli-Parma, Genoa-Modena

Domenica 18 settembre: Ternana-Perugia

I convocati azzurri

Tommaso Arrigoni, Daniele Baselli, Luis Binks, Alex Blanco, Pierre Bolchini, Andrea Cagnano, Enrico Celeghin, Alberto Cerri, Moutir Chajia, Patrick Cutrone, Filippo Delli Carri, Cesc Fabregas, Paolo Faragò, Alessandro Gabrielloni, Simone Ghidotti, Nicholas Ioannou, Alessio Iovine, Leonardo Mancuso, Cas Odenthal, Vittorio Parigini, Filippo Scaglia, Matteo Solini, Luca Vignali, Mauro Vigorito