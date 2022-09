Incidente a Lurate Caccivio. E’ accaduto in via Varesina poco prima delle 7 del mattino. Un’auto – per cause ancora da chiarire – è finita contro un semaforo.

Nell’impatto è rimasta ferita – fortunatamente in maniera non grave – un uomo di 40 anni, che è stato trasportato in codice verde (bassa gravità) all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori e i carabinieri per i rilievi del caso.