Mutui casa. Aumenta l’importo medio richiesto per un mutuo nel corso dei primi 7 mesi del 2022. +2,2% in Lombardia. In provincia di Como la cifra media si attesta a 157.220 euro, il secondo valore più alto rilevato nella regione. Quest’anno è stato caratterizzato da una crescita dei tassi di interesse ma – nonostante questo – in regione si continua a chiedere finanziamenti per l’acquisto di un immobile.

Emerge dall’analisi di Facile.It e Mutui.it dalla quale si evidenzia anche un altro dato e cioè che i rincari hanno spinto molti richiedenti a valutare nuove tipologie di mutuo tanto è vero che, a luglio 2022, una buona parte delle richieste presentate alle banche (oltre il 30%) era per un mutuo a tasso variabile con un tetto massimo per la rata mensile, un dato non trascurabile se si considera che fino a pochi mesi fa 9 richiedenti su 10 puntavano al fisso.

A livello provinciale, nei primi sette mesi dell’anno, Milano è risultata essere l’area della regione dove gli aspiranti mutuatari hanno chiesto l’importo medio più alto (175.355 euro), seguita – come detto – da Como (157.220 euro) e Monza e Brianza (144.169 euro).

Chiudono la classifica le province di Pavia (126.568 euro), Cremona (126.389 euro) e, in ultima posizione, Lodi, con 124.921 euro.

L’età media di chi ha richiesto il mutuo in Lombardia nei primi 7 mesi dell’anno è di 36 anni e mezzo (nel 2021 l’età era di 39 anni). La durata media dei mutui è salita a 25 anni (era poco più di 23 anni e mezzo dodici mesi fa). In calo, invece, il valore degli immobili oggetto di mutuo, sceso a 216mila euro (il 6% in meno).