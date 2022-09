Nuovo regolamento di polizia urbana, stop al consumo di alcolici in strada in tutta la città.

La discussione arriverà sul tavolo della giunta la prossima settimana. Il nuovo regolamento di polizia urbana oltre allo stop all’alcol sul suolo pubblico che non sia in prossimità di dehor e spazi di somministrazione, disciplinerà anche le relazioni ad esempio tra condomini, come l’accensione della lavatrice in determinati orari della giornata.

Inoltre – tra le varie modifiche al testo – i padroni dei cani potrebbero essere obbligati a girare anche con una bottiglietta per diluire le urine prodotte dai propri animali.

Imminente l’approdo in giunta anche del nuovo documento dedicato agli artisti di strada, banditi dalla città murata dal regolamento di polizia urbana approvato dalla precedente amministrazione.

Infine verranno ampliate le zone rosse cittadine, ossia strade e piazze della città considerate particolarmente a rischio sotto il profilo della sicurezza. Oltre alla zona tra via Anzani e via Magenta, intese come strade e non soltanto come i giardinetti, in totale saranno 15 le zone che si andranno ad aggiungere a quelle già inserite nel precedente regolamento di polizia urbana.

Il nuovo testo, una volta che sarà discusso dalla giunta di Palazzo Cernezzi approderà sui banchi del consiglio comunale per la definitiva approvazione.