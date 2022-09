Via per San Fermo a Como chiude al traffico. Per i lavori di messa in sicurezza a causa dello smottamento innescato nei giorni scorsi dalle precipitazioni la strada sarà chiusa per una settimana: da martedì 20 settembre a martedì 27 settembre.

In particolare la chiusura totale di via per San Fermo scatterà in determinate fasce orarie: dalle 9 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30.

La strada al momento è percorribile a senso unico alternato gestito da semaforo.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva svolto diversi sopralluoghi nell’area interessata dallo smottamento per verificare la situazione e pianificare gli interventi di messa in sicurezza della zona coinvolta.