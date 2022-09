Infortunio a Lumino, in zona Monticello. A comunicarlo, la polizia cantonale che è intervenuta per soccorre una donna di 85 anni intorno alle 15:00. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta della polizia dovrà stabilire, l’85enne, italiana e residente nel Canton Grigioni, è caduta da circa otto metri in una scarpata mentre si trovava sulla strada di Dro Bass.

Sul posto, oltre agli agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia Città di Bellinzona e della polizia cantonale dei Grigioni, sono intervenuti i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde Bellinzona e della Rega. La donna dopo essere stata soccorsa è stata trasportata in elicottero all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, la donna ha riportato serie ferite.