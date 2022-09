Ultimi giorni d’estate e Lago di Como ancora preso d’assalto da visitatori e turisti nel fine settimana. Complice il bel tempo, pur con le temperature in discesa, la Statale Regina ha registrato nuovamente numeri record per il periodo. Con oltre 30mila vetture in transito in Tremezzina. 15.300 nella giornata di sabato e poco meno ieri. Per fare un confronto nel weekend del 20 e 21 agosto erano stati più di 33mila. Inevitabili i disagi per chi si è messo in auto sin dal mattino e poi in serata al rientro. Ad allungare i tempi anche un incidente a Brienno, poco prima delle 10, che ha visto coinvolti e feriti due ciclisti.

Gite di un giorno e turisti ancora in vacanza nei campeggi

Il traffico sull’arteria del lago è stato caratterizzato in larga parte da visitatori che hanno optato per una gita fuori porta. Ancora numerosi i pullman turistici con conseguenze ben note in particolare nelle strettoie.

“Quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un fine settimana di grandi spostamenti verso le località del lago – sottolinea Massimo Castelli, comandante della polizia locale di Tremezzina – prevalentemente turisti di giornata arrivati dalla Brianza o dal Milanese, ma sono ancora presenti molti visitatori stranieri che trascorrono qualche giorno di vacanza nei campeggi”.

“Abbiamo visto molte persone camminare lungo la Greenway, altre affollare ancora le spiagge a lago – aggiunge Castelli – si sta rivelando un’estate di grandi numeri fino alla fine e nel mese di settembre il Lago di Como si conferma gettonato”.

L’estate 2022 – come già chiarito dagli addetti ai lavori nelle scorse settimane – ha fatto segnare un boom di turisti tornando ai livelli pre Covid. Numeri che – come detto – in attesa della realizzazione della variante della Tremezzina si trasformano spesso in disagi sulla viabilità.

Per quanto riguarda il cantiere i lavori procedono e attualmente si concentrano nel comune di Colonno dove domani pomeriggio è atteso il sopralluogo del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Occasione per tracciare un bilancio insieme con le autorità del territorio.