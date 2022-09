È stata firmata oggi al Dipartimento di diritto economia e culture dell’università dell’Insubria una convenzione con la prefettura di Como. Presenti alla stipula del contratto la direttrice Francesca Ruggieri e il prefetto Andrea Polichetti.

La nuova convenzione fa seguito ad una precedente, scaduta ad inizio giugno, che già aveva permesso a molti studenti, prima dell’interruzione causata dal Covid-19, di svolgere un’attività di stage in Prefettura. L’obiettivo è quello di coinvolgere, rispetto al passato, un numero ancora maggiore di studenti sia della laurea a ciclo unico in Giurisprudenza sia della laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale.

«Questa convenzione mette in relazione due mondi, università e prefettura, tramite il territorio – spiega il prefetto Polichetti – Sarà un’ottima occasione per gli studenti che quotidianamente vivono la realtà comasca, conoscere il mondo della Prefettura e tutto ciò che esprime in connessione con essa: in un periodo come questo, che mette in evidenza le disparità, è fondamentale conoscere le modalità con cui la prefettura gestisce le problematiche legate al territorio».