Via per San Fermo chiusa al traffico. Viabilità a Como, da questa mattina è scattata la chiusura di via per San Fermo per consentire i lavori di messa in sicurezza della strada e dell’area verde dopo lo smottamento innescato nei giorni scorsi dalle precipitazioni. Da oggi e per una settimana – fino a martedì 27 settembre – la strada sarà interdetta al traffico in determinate fasce orarie: dalle 9 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30.

Sono autorizzati al transito saranno i veicoli delle forze dell’ordine, soccorso, frontisti e residenti.

Via per San Fermo chiusa al traffico

Già nelle prime ore del mattino si sono verificati rallentamenti e disagi per gli automobilisti. I lavori di messa in sicurezza dovrebbero durare una settimana. Al termine degli interventi la strada tornerà percorribile in entrambi i sensi di marcia.