Calcio, serie B. Oggi la presentazione ufficiale allo Stadio Sinigaglia del nuovo allenatore del Como 1907, Moreno Longo. Presente Carlalberto Ludi, direttore generale della società che sin dalle prime parole ha rivolto un pensiero all’ormai ex tecnico Giacomo Gattuso.

“Ringraziamo mister Gattuso e speriamo di poter collaborare di nuovo in futuro” ha detto Ludi. “Ringrazio Moreno Longo poi per averci scelto. Nel suo bagaglio ha competenze trasversali, quindi nel suo background ha tutto quello che abbiamo pensato ci potesse essere utile. È ambizioso, combattivo come siamo noi”.

Al nuovo allenatore il difficile compito di risollevare le sorti di una stagione iniziata con molte difficoltà (tre punti in sei partite) nonostante i colpi di mercato che hanno caratterizzato la campagna acquisti dei lariani.

“Saluto prima di tutto Giacomo Gattuso perché ci lega un rapporto di stima reciproca – ha detto il nuovo tecnico azzurro – Ci siamo più di una volta parlati e confrontati e spero per lui di risolvere al più presto possibile il suo problema. Ringrazio per la possibilità che mi è stata data. Ho subito percepito la sensazione di avere davanti una grande chance, bisogna sempre ravvivare quel sacro fuoco per cimentarsi in una nuova sfida. Ho trovato un gruppo che mi ha dimostrato molta disponibilità, ho buone sensazioni e spero che questo non sia un momento solo per rimescolare le carte ma che sia l’inizio per una nuova mentalità che ci porteremo

durante tutto il campionato”.