Politeama di Como torna in vendita. Dopo l’asta andata deserta è stato pubblicato il nuovo bando per aggiudicare lo storico cineteatro di piazza Cacciatori delle Alpi. L’asta si terrà il 30 novembre e il giorno precedente scadrà il termine utile per presentare le offerte. Attualmente il Comune è proprietario di circa l’82% delle quote dell’ex cineteatro mentre il restante 18% è parcellizzato tra diversi soci privati.

Politeama di Como in vendita

Il prezzo base di vendita è fissato a un milione e 683mila euro e l’offerta minima a un milione e 262mila euro. Il valore dell’ex cineteatro con gli anni e il conseguente stato di abbandono è calato inesorabilmente. Nel 2011 l’immobile era stimato 5 milioni. Chiuso dal 2005 l’ex cineteatro – a parte aver ospitato qualche rara iniziativa a supporto della sua rinascita e il set del film di Paolo Virzì “Il capitale umano” – è in costante degrado.

Da anni le condizioni di abbandono stanno accelerando inevitabilmente i segni di degrado nella struttura. Nei mesi scorsi il Comune ha eseguito i primi lavori di messa in sicurezza della parete laterale dello storico cineteatro dove alcune crepe profonde si sono aperte sul muro. Proprio per far fronte ai lavori di messa in sicurezza il nuovo proprietario dell’immobile dovrà consentire le affissioni pubblicitarie sulla facciata per un anno.