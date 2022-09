Incendio nella notte in via Bellinzona a Como. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco – attorno all’una della notte – per spegnere le fiamme che hanno coinvolto due auto.

Per cause ancora da chiarire, due vetture parcheggiate hanno preso fuoco. Fortunatamente non si segnalano feriti e sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti per chiarire le cause dell’incendio.