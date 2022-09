La Pallacanestro Cantù sfiderà domani alle 21 la Vanoli Basket Cremona nella semifinale di Supercoppa. Il match è in programma alle 21 all’Arena di Forlì. Per coach Meo Sacchetti una partita da ex perché ha allenato la compagine cremonese dal 2017 al 2020.

I precedenti nelle partite ufficiali sono a favore dei canturini con 16 vittorie su 23 gare disputate. Nell’ultima stagione in serie A1, nel 2020/2021, un successo per parte. Entrambe le squadre nelle prime quattro partite in Supercoppa hanno registrato tre successi su quattro gare disputate.

“In tutta la preseason la squadra ha dimostrato di andare molto a strappi – spiega coach Meo Sacchetti – A Trapani non mi è piaciuto l’atteggiamento. Voglio capire se si tratta di una questione legata ai carichi di lavoro della preparazione o se è di testa. Si alza ulteriormente l’asticella adesso, perché siamo alle Final Four di Coppa Italia e incontriamo squadre di alto livello e che non sono arrivate lì per caso. Questa semifinale ci darà delle indicazioni importanti sul nostro momento”.