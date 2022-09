Incidente nella notte ad Albese con Cassano in via Vittorio Veneto. Un motociclista 24enne di origine marocchina ha perso la vita in seguito alle gravi ferite riportate nell’impatto. Lo schianto poco dopo la mezzanotte. In base a quanto ricostruito il giovane, residente in paese, avrebbe fatto tutto da solo. Non risultano, infatti, altri mezzi coinvolti. Avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava. Risultata, dai primi accertamenti, di proprietà di un amico, ma sono in corso ulteriori approfondimenti.



I carabinieri hanno svolto i rilievi e a loro è affidata la ricostruzione di quanto accaduto. Il ragazzo si è schiantato contro un palo in via Vittorio Veneto, strada centrale del paese, dopo aver perso il controllo della due ruote. Immediata è scattata la richiesta di soccorso. Ad Albese sono arrivate – in codice rosso, quindi massima gravità – due ambulanze e in volo si è alzato anche l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale di Erba. Era in gravissime condizioni ed è morto poco dopo.