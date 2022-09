Dal caffè al bar al gelato da passeggio fino al pranzo servito al tavolo: tutto è soggetto a rincari. Tanti commercianti a Como sono stati costretti ad aumentare i prezzi, schiacciati dal peso del caro bollette e dall’aumento dei costi delle materie prime.

Se per il caffè si parla di pochi centesimi in più, per un primo servito si arriva a un aumento del 25%. E anche per il gelato non va meglio. Per un cono o una coppetta piccola da passeggio si arriva a 3 euro. Tra i commercianti, c’è chi appende in vetrina la bolletta energetica da pagare.