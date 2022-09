Primo punto in campionato per il Como Women. La squadra di Sebastian de la Fuente pareggia sotto la pioggia battente allo stadio Ugo Gobbato di Pomigliano d’Arco. Le formazioni che si sfidano sono le uniche ancora ferme a zero in classifica.

Il Como Women deve fare i conti con l’assenza del capitano Giulia Rizzon, squalificata. La fascia va a Emma Lipman.

Il Como va in vantaggio al 14’ con Beccari, che segna di testa. Al 20’ arriva il pareggio del Pomigliano con un tiro piazzato dal limite dell’area di Taty.

In avvio di ripresa nuova occasione per le lariane, che non riescono però a raddoppiare. Al 6’ arriva il gol del vantaggio del Pomigliano su rigore. Dal dischetto segna Taty. Il Como reagisce, anche se agguanta il pareggio solo a due minuti dalla fine con laneo entrata Beil.

La partita finisce con un pareggio 2-2 dopo 4 minuti di recupero. Pomigliano e Como rimangono, con il Sassuolo, appaiati a 1 punto in classifica.