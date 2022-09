Como ha aderito alle Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee. L’evento è iniziato ieri e anche per la giornata di oggi sono previste alcune iniziative in città.

Il programma dell’evento per oggi prevede alle 16 una visita guidata speciale al Museo della Seta di via Castelnuovo. Quest’anno il tema è “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”, in linea con i principi di Como città creativa Unesco.