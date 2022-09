A9, via Borgovico e rotatoria di Villa Olmo. Lavori e rischio traffico. Il cantiere sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, che ripartirà di nuovo il 3 ottobre prossimo, non sarà l’unico incubo per la viabilità a Como. A fine settembre scatteranno nuovi lavori in via Borgovico, che comporteranno chiusure temporanee. Senza dimenticare gli interventi per la nuova rotatoria di Villa Olmo. Cantieri in contemporanea che rischiano di mandare in tilt la viabilità nel capoluogo lariano.

“Al momento il rischio caos non è previsto – assicura l’assessore alla Mobilità del Comune di Como Enrico Colombo – L’unica variabile che incombe sui lavori è il meteo con le eventuali piogge che fermerebbero i cantieri e quindi bloccherebbero le strade. L’obiettivo è di ripristinare la viabilità cittadina entro Natale”.



Si prospetta dunque un ottobre rovente per gli automobilisti comaschi con la ripresa del cantiere sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso che secondo le stime dovrebbe durare dai tre ai cinque mesi. Operai al lavoro 24 ore su 24 sia di notte che di giorno, sette giorni su sette. I lavori in galleria comporteranno lo scambio di carreggiata e il transito dei veicoli su un’unica corsia. Come detto non sarà però l’unico cantiere a partire.

A breve scatterà una nuova serie di interventi in via Borgovico vecchia che comporteranno delle chiusure a blocchi della strada e infine i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra le vie per Cernobbio e Bellinzona. In questo caso l’obiettivo del Comune è realizzare un rondò provvisorio prima dell’arrivo in città del Giro di Lombardia