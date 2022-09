Lavori sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, programmate nuove chiusure notturne per consentire interventi di ordinaria manutenzione e per attività di ispezione.

A partire dalle 22 di oggi e fino alle 5 di domani, martedì 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione Chiasso. Chiusura anche del tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Dalle 22 di mercoledì 28 alle 5 di giovedì 29 sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

Limitazioni anche per lo svincolo di Como centro. Dalle 22 di martedì 27 alle 5 di mercoledì 28 e nelle due notti di giovedì 29 e venerdì 30, dalle 22 alle 5, sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in entrata in entrambe le direzioni-verso Lainate e Chiasso.