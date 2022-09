Il Comune di Como è pronto a nominare il Garante per la tutela dei diritti degli animali. E’ stato pubblicato all’Albo pretorio di Palazzo Cernezzi l’avviso per raccogliere le candidature.

Possono farsi avanti e presentare la candidatura personalità che si siano distinte nell’affermazione dei diritti degli animali e si siano adoperate per la loro tutela e benessere.

La domanda deve essere presentata in carta semplice e sottoscritta dal candidato. Dovrà essere corredata da curriculum vitae, copia del documento di identità, informativa privacy. La domanda potrà essere inoltrata con consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Como. Potrà anche essere spedita con raccomandata A/R, riportando all’esterno della busta la dicitura “Garante per la tutela dei diritti degli animali del Comune di Como”. E’ possibile anche presentare la domanda In formato digitale debitamente sottoscritto tramite la casella di posta elettronica certificata comune.como@comune.pec.como.it specificando nell’oggetto “Candidatura per il ruolo di Garante per la tutela dei diritti degli animali del Comune di Como”.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 ottobre 2022.