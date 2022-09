ll console generale del Giappone Yuji AMAMIYA e il presidente della Camera di Commercio e Industria Giapponese in Italia Eiko KOGA oggi in visita a Como. Con loro una rappresentanza di società giapponesi in Italia. Ad accoglierlo il presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco Marco Galimberti con l’assessore del Comune di Como Francesca Quagliarini.

La delegazione, dopo un momento istituzionale nella sede di via Parini ha avuto l’occasione di visitare alcune aziende del territorio.

L’export lariano verso il Giappone

Nel 2021 le esportazioni dell’area lariana verso il Giappone sono state pari a circa 55 milioni di euro (lo 0,5% dell’export totale delle province di Como e Lecco). I dati evidenziano un calo sia rispetto al 2020 (oltre 2 milioni di euro in meno: -3,7%), che nei confronti del 2019 (circa 14,3 milioni di euro in meno: -20,6%).

In particolare, Como ha esportato merci per 34,1 milioni di euro, in calo sia rispetto al 2020 (-14%: circa 5,5 milioni di euro in meno) che al 2019 (-29,4% e -14,2 milioni di euro). Como ha una quota di esportazioni verso il Giappone di poco superiore a Lecco (0,6% contro 0,4%).