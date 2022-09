Torri transennate, una fila di container sul lungolago e ora arriva lo stop per un mese del Monumento ai Caduti. Como città turistica al momento non gode di buona salute ed è alle prese con cantieri, chiusure e nuovi interventi in corso o da realizzare.

L’ultima notizia in ordine di tempo riguarda, appunto, il Monumento ai Caduti transennato e chiuso. Da tempo sono in corso lavori di restauro che hanno interessato anche la cripta. Si prosegue con un’operazione che riguarda le fughe dei lastroni del monumento per evitare infiltrazioni. Per questo si rende necessaria la chiusura. Non è possibile accedere neppure alla scalinata per i prossimi 28-30 giorni. Oltre alle transenne sono stati posizionati ulteriori cartelli che indicano il divieto di accesso. Terminati questi interventi poi verranno rimosse le barriere e l’area tornerà fruibile.

I comaschi e i turisti (ancora in città), si trovano dunque di fronte ad altre transenne. Dopo Porta Torre e Torre Gattoni recintate a tempo indeterminato per motivi di sicurezza. E Torre San Vitale (dove si era verificato il primo distacco) per la quale a fine agosto si parlava di gara imminente per l’avvio dei lavori. Ora le barriere davanti al Monumento in memoria dei caduti comaschi della prima guerra mondiale. Senza dimenticare a poca distanza i container sul lungolago. A due passi da piazza Cavour almeno fino alla prossima primavera rimarranno le baracche di cantiere spostate per consentire la prosecuzione dei lavori per le paratie antiesondazione. Una sistemazione provvisoria ma impattante.