Famiglie in rete: sei incontri serali on-line, liberi e gratuiti, di informazione, sensibilizzazione e confronto per genitori, giovani e operatori. E’ la nuova proposta legata a “Si può Fa.Re” – Famiglie in rete, progetto nato dalla collaborazione tra Azienda Sociale Centro Lario e Valli (ASCLV) e Asst Lariana, con ente capofila Ats Insubria.

Per partecipare agli incontri – che si svolgeranno la sera e saranno on-line – fino al giorno prima di ogni incontro, è possibile inviare un’e-mail a spaziofamiglia@asst-lariana.it indicando età e Comune di residenza. Sempre via e-mail si riceverà poi il link a cui collegarsi per seguire l’incontro on-line.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’asst lariana.

Famiglie in rete – Il programma degli incontri

Lunedì 3 ottobre 2022, ore 20.30 – 22.00 Sviluppo psicofisico nell’infanzia: cogliere i primi segnali di disagio con Giulia Palermo – Neuropsichiatria Infantile ASST Lariana

Lunedì 17 ottobre 2022, ore 20.30 – 22.00 Difficoltà dei bambini a scuola: tra problemi di apprendimento e disagio psicologico con Nadia Fteita – Neuropsichiatria Infantile ASST Lariana

Lunedì 7 novembre 2022, ore 20.30 – 22.00 Abuso di alcool e droghe tra i giovani: il ruolo della famiglia con Raffaela Olandese – Dipendenze ASST Lariana

Lunedì 14 novembre 2022, ore 20.30 – 22.00 Gioco d’azzardo: dal gioco sociale alla dipendenza con Fabrizio Meroni – Dipendenze ASST Lariana

Lunedì 28 novembre 2022, ore 20.30 – 22.00 Sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività: riconoscerla precocemente con Marco Uccello – UOC Psichiatria ASST Lariana

Lunedì 12 dicembre 2022, ore 20.30 – 22.00 Disagio giovanile e disturbi mentali: l’importanza della prevenzione con Paolo Candido – UOC Psichiatria ASST Lariana