Per il 2023 è previsto un disavanzo d’esercizio di 79.5 milioni di franchi, nel rispetto del vincolo previsto dal freno ai disavanzi. L’autofinanziamento rimane in cifre positive e si attesta a 129.2 milioni di franchi (il grado di autofinanziamento è del 44%). Considerato un onere netto per investimenti di 293.6 milioni di franchi, il disavanzo totale ammonta nel 2023 a -164.4 milioni di franchi. Il debito pubblico a fine 2023 potrebbe superare l’importo di 2.5 miliardi di franchi, mentre il saldo negativo del capitale proprio potrebbe raggiungere -243 milioni di franchi.

La spesa

La spesa cresce di 66.1 milioni di franchi (+1.6%) rispetto al preventivo 2022 . Sull’aumento della spesa -per il personale- incide in modo particolare l’inserimento di un importo di preventivo di 20.5 milioni di franchi per l’adeguamento dei salari dei dipendenti cantonali al rincaro. Per quanto concerne invece la spesa per beni e servizi, il preventivo 2023 tiene conto in particolare dell’aumento dei prezzi dell’energia.

I ricavi

I ricavi aumentano di 121.5 milioni di franchi (+3%) grazie in particolare alla crescita attesa dei ricavi fiscali. Il preventivo 2023 considera, come nel precedente preventivo, una quota sull’utile della BNS pari a 137 milioni di franchi.

Le proiezioni finanziarie

Assieme al preventivo 2023, il messaggio presenta il piano finanziario 2024-2026 che integra i nuovi oneri che entreranno in vigore nel 2023 per un valore di 5.4 milioni di franchi. Le proiezioni finanziarie evidenziano che la difficile situazione finanziaria necessita di interventi correttivi anche nei prossimi anni per raggiungere l’obiettivo del pareggio nel 2025 e rispettare i vincoli del freno ai disavanzi. Il Consiglio di Stato, considerata anche l’incertezza dell’attuale situazione economica e geopolitica, ha adottato nell’ambito del preventivo un approccio pragmatico, lavorando su una correzione della crescita dei costi, tenendo però conto del contesto inflazionistico, per raggiungere l’obiettivo che si era prefissato, senza incidere comunque sulle prestazioni.