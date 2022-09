L’Assemblea dei Soci della Pallacanestro Cantù ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione del Club per il triennio 2022-2025.

I soci hanno confermato il presidente Roberto Allievi, al suo fianco continueranno a rivestire la carica di vicepresidenti, Sergio Paparelli, Walter Sgnaolin e Angelo Passeri.

Non farà invece parte del nuovo CdA l’amministratore delegato di Cantù Next, Andrea Mauri. In questo momento decisivo per Cantù Next e i suoi partner, Mauri non ha infatti potuto dare la disponibilità a un nuovo mandato. Alla luce degli incarichi assunti nello sviluppo del progetto della nuova Arena.

Il riconfermato Allievi: “Tornare nella massima serie”

«Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto nell’ultimo triennio, in cui è stata messa in sicurezza la situazione economica della società, ricostruendo la nostra credibilità a livello nazionale. Ora si apre una fase differente, in cui gli obiettivi saranno il ritorno nella massima serie, lo sbarco nella nuova Arena di Cantù e il sostegno ai numerosi progetti sociali che il club ha sposato in questi anni e che continuerà a sviluppare».

«Rivolgo infine un caloroso ringraziamento a Mauri – conclude Allievi -. In questi anni ha svolto un importantissimo lavoro con passione, dedizione e impegno, qualità che metterà al servizio della realizzazione di un’opera fondamentale per il futuro della nostra società».