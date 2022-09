Nuovi disagi in vista per gli automobilisti a causa dei lavori sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Da lunedì 3 ottobre parte infatti il cantiere per l’ammodernamento della galleria San Fermo Nord in direzione della Svizzera.

In questa fase, in particolare, verrà completata la ricostruzione della calotta della galleria, attività che per caratteristiche tecniche specifiche deve essere effettuata in assenza di traffico. Per garantire l’operatività del cantiere, dunque, nel tratto compreso tra Como Centro e la dogana verrà installata una deviazione di carreggiata per gli automobilisti provenienti da Lainate e diretti verso il confine di Stato, in modo da garantire il transito su una corsia in entrambi i sensi di marcia.

I lavori, come da cronoprogramma concordato con le istituzioni territoriali, proseguiranno fino al 18 novembre, quando verrà ripristinata la piena fruibilità del tratto, per agevolare gli spostamenti in occasione delle festività del mese di dicembre.



Per chi utilizza l’autostrada si preannunciano giorni di code e il cantiere potrebbe avere nuovamente effetti disastrosi sulla viabilità del capoluogo lariano.

Per gestire il traffico e cercare di evitare il caos, Autostrade per l’Italia ha previsto un potenziamento del servizio di assistenza, dei presidi alla segnaletica di cantiere e delle squadre di intervento per il soccorso meccanico che saranno presenti stabilmente nei pressi del cantiere, anche per supportare gli automobilisti nelle fasce orarie caratterizzate da maggiori flussi di traffico, nelle giornate del lunedì e del venerdì, al mattino, dalle 6 alle 9, e nel tardo pomeriggio, dalle 16 alle 19.