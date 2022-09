A distanza di soli 5 giorni dalla partita contro il Pomigliano, pareggiata 2-2 in extremis, il Como Women si appresta a tornare in campo. È in programma per domani sera, infatti, l’anticipo della quinta giornata, che vedrà le comasche sfidare sul campo la capolista Inter. La formazione allenata da Rita Guarino si trova, per la prima volta nella sua storia, solitaria in vetta alla classifica, avendo ottenuto nelle prime 4 giornate 3 vittorie e un pareggio.

L’allenatore delle comasche non sarà in panchina

Il Como non avrà in panchina il suo allenatore, Sebastian de la Fuente, che ha rimediato un cartellino rosso negli ultimi minuti della gara contro il Pomigliano e non potrà dunque scendere in campo assieme alle sue ragazze. Il tecnico argentino è un grande ex della partita, essendo stato proprio lui a guidare l’Inter alla promozione in Serie A nel 2019. In sua assenza in panchina ci sarà il vice allenatore, Marco Bruzzano, che ha così analizzato il match che attende la sua squadra: “La partita contro l’Inter sarà sicuramente una sfida molto stimolante per noi e giocarla davanti al nostro pubblico ci darà sicuramente una spinta in più. Siamo in un percorso di crescita e, dopo aver mosso la classifica con il punto fatto a Pomigliano, abbiamo visto le ragazze ancor più motivate e consapevoli di quello che possiamo esprimere. Ci troveremo davanti un avversario importante, in un ottimo momento di forma, ma il nostro obbiettivo deve essere giocarsela a viso aperto, per dare continuità alla nostra di crescita, partita dopo partita.”

700 biglietti venduti

Dopo il tutto esaurito del 27 agosto, lo stadio Ferruccio di Seregno è già pronto per il secondo big match stagionale del Como Women. Al momento i biglietti venduti sono circa 700. Domani sera alle ore 19.00, la partita tra la squadra lariana e la capolista del campionato di Serie A.