Gli scenari geopolitici alla luce del conflitto tra Russia e Ucraina che ha avuto proprio negli ultimi giorni un’escalation che suscita grandi preoccupazioni a livello mondiale.

Si aggrava, inoltre, la situazione del Nord Stream con lo scambio di accuse tra Mosca e Usa sulle cause delle quattro perdite del gasdotto nel Mar Baltico. Per fare chiarezza sull’accaduto sono state avviate alcune indagini, anche se è prevedibile che ci vorranno mesi per chiarire le cause della vicenda ed eventualmente per riparare i tubi. Alcuni governi europei hanno rafforzato militarmente la protezione dei gasdotti da cui attualmente ricevono il proprio gas. La situazione geopolitica dunque diventa sempre più tesa. Il prezzo del gas torna a salire e si rischiano nuovi aumenti in bolletta.

Di tutto questo e di molto altro si parlerà nel convegno organizzato nell’Auditorium di Etv domani mattina, venerdì 30 settembre a partire dalle 10. Un momento di approfondimento, ad ingresso libero e gratuito, che vedrà protagonista Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, rivista italiana di geopolitica che approfondirà i temi di strettissima attualità.

L’auditorium di Etv torna dunque a ospitare un evento di divulgazione e cultura con ospiti di prestigio. E lo fa aprendo le porte a tutti coloro i quali vorranno partecipare.

L’appuntamento – come detto libero e gratuito – è per domani dalle ore 10 nella sede di Espansione Tv in via Sant’Abbondio 4 a Como.