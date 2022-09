Un labirinto di bambù creato per ritrovare sé stessi e immerso nel parco di villa Erba a Cernobbio. Una creatura realizzata interamente in materiali naturali, metafora del mondo. A Orticolario anche quest’anno, le piante sono il centro della visita e dell’esperienza e conducono i curiosi- tra colori e profumi- in una dimensione fiabesca. Obiettivo principale dell’edizione 2022 che, dopo lo stop obbligato a causa della pandemia, è tornata in presenza.



Oggi alle 15:00, l’apertura mentre i cancelli si chiuderanno domenica 2 ottobre. Nonostante il meteo incerto, molti hanno deciso di visitare Orticolario già nel primo giorno. “I primi sono sempre i grandi appassionati di giardino, quelli che si vogliono accaparrare le rarità” ha sottolineato Moritz Mantero, presidente di Orticolario.



Hibiscus, camelie. Piante grasse e verdi. Aromatiche e da frutto. Bulbi, fiori. Ma anche arredi, accessori e installazioni. E poi il bambù, la pianta scelta come simbolo di questa edizione, che porta con sé valori e tanta innovazione. L’evento autunnale a Villa Erba dal 2009, è un luogo di incontro per chi si interessa di giardinaggio, paesaggio, arte e design. E richiama visitatori da tutto il mondo. Quest’anno i biglietti per l’ingresso sono acquistabili solo online e le attività̀ in scena a Villa Erba nei prossimi giorni sono realizzate attraverso il Fondo Amici di Orticolario che devolve contributi a progetti sociali di cinque associazioni del territorio lariano.