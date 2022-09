Esordio in campionato domani per la pallacanestro Cantù. L’Acqua S.Bernardo sfiderà alle 20.30 in trasferta l’Urania Milano nella prima giornata del Girone Verde di serie A2.

I precedenti della passata stagione nella regular season sono di un successo per parte, sempre a favore della squadra padrona di casa. Il 10 settembre scorso, nella sfida di Supercoppa la vittoria è stata di Cantù.

Coach Meo Sacchetti sarà ancora alle prese con i dubbi sulle condizioni di qualche giocatore. “Stiamo lavorando sull’intensità – ha detto alla vigilia del match – Non siamo in condizioni ottimali, ma ci sta a questo punto della stagione, anche se mi aspettavo qualcosa di meglio. Nella preseason siamo andati troppo a strappi. I giocatori molto lentamente stanno iniziando a mandare i segnali che mi aspetto. Spero che loro entrino nella mia testa e io nella loro. Giochiamo per divertirci, ma bisogna anche fare fatica, questo aspetto i ragazzi non lo devono mai dimenticare”.

“L’Urania è una squadra che può fare molto male nel tiro da tre, quindi sarà importante non concedere situazioni facili dalla lunga distanza – ha aggiunto Sacchetti – Per quanto riguarda le possibili favorite, Cremona e Treviglio hanno roster importanti, ma, come dimostra la Supercoppa, abbiamo perso a Casale Monferrato e poi vinto in extremis a Torino e a Trapani. In serie A2 non si può giocare in punta di piedi, perché ti trovi di fronte formazioni molto aggressive. Se pensiamo di scendere in campo con un atteggiamento da superiori, il rischio di perdere è altissimo”.