Non accenna a placarsi l’ondata di sdegno internazionale. In Svizzera, è il collettivo ” l’8 ogni giorno” a portare in piazza a Lugano, la protesta delle donne iraniane contro il regime repressivo. Oggi alle 16.30, in Piazza Indipendenza a Lugano la manifestazione fa eco al movimento di protesta che in questi giorni è sceso in strada in Iran per denunciare la violazione dei diritti umani e delle libertà. Le proteste sono iniziate dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne che ha perso la vita il 16 settembre scorso a Teheran, dopo essere stata arrestata dalla polizia perché non portava il velo in modo corretto.

Molte le azioni di protesta, con il taglio di ciocche di capelli (da inviare ad ambasciate e consolati), slogan contro il governo iraniano e in favore della libertà delle donne. Le manifestazioni sono previste in oltre 150 città in tutto il mondo. Cortei e sit-in sono stati organizzati da Roma a Tokyo per chiedere “giustizia per Mahsa” e condannare la repressione delle autorità contro i dimostranti, che ha provocato finora almeno 83 vittime.