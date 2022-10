Covid in Lombardia, cala tasso positività ma salgono i ricoveri. A fronte di 30.107 tamponi effettuati è di 5.991 il numero di nuovi positivi, nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 19,8% (ieri era al 20,9%).

Covid in Lombardia

Il numero numero dei ricoverati nelle terapie intensive è in lieve aumento (+1) dove attualmente si trovano dieci pazienti. Cresce – come detto – il numero dei ricoverati negli altri reparti dove si registra un +17, per un totale di 598 persone ricoverate.

I decessi sono 10 per un totale di 42.556 dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.482 contagi, a Bergamo 616, a Brescia 902, a Como 455, a Cremona 215, a Lecco 255, a Lodi 146, a Mantova 211, a Monza e Brianza 526, a Pavia 296, a Sondrio 188 e, infine, a Varese 578.