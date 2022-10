Allo stadio Ferruccio di Seregno il Como Women ha ospitato la capolista Inter Women. Partita combattuta ma che si è conclusa con un esito ancora sfortunato per la squadra di de la Fuente. Per la squadra di casa assente l’allenatore – per squalifica – al suo posto in panchina il vice Marco Bruzzano. Como è sceso in campo con la consueta formazione 4-3-3, con Beccari e Pavan a supporto della punta Di Luzio. Dall’altra parte Rita Guarino schiera la sua Inter con lo stesso modulo, con Bonetti e Nchout esterne e Polli centrale.

Al termine della gara il vice allenatore, Marco Bruzzano, ha commentato la prestazione della squadra: “È stata una delle prove più positive delle ragazze da inizio stagione. L’inter arrivava da una serie di risultati positivi ed era difficile per noi. Il nostro intento era recuperare palla alta per provare a fare male, credo che ci siamo riusciti. Il risultato non ci premia, abbiamo pagato piccole disattenzioni, ma abbiamo preso 3 traverse e, prima o poi, penso che il percorso ci premierà e ci potrà portare al risultato a cui tutti ambiamo”. A fine partita sono arrivate anche le parole del presidente del Como Women, Stefano Verga che ha detto: “La partita l’avete vista tutti. C’erano moltissime persone allo stadio e l’atmosfera era bellissima. Gli episodi arbitrali ci hanno penalizzato e anche un po’ la sfortuna, con tre traverse colpite. Però abbiamo giocato molto bene, dobbiamo essere più ciniche sotto porta”.