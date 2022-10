Via Bixio, via Bellinzona, viale Innocenzo, via per San Fermo, fuori dall’autostrada. La dogana e il tratto tra Como e Monte Olimpino, sull’A9 Lainate Como Chiasso. Caos era previsto e caos è stato sulle strade del capoluogo lariano. L’incubo traffico si è materializzato in apertura di una settimana che segna l’inizio di un periodo difficilissimo per la viabilità comasca.

I lavori sull’A9

L’ennesimo intervento sull’autostrada è iniziato questa mattina. Previsti interventi nella galleria San Fermo Nord in direzione della Svizzera. Per consentire i lavori, nel tratto compreso tra Como Centro e la dogana, è stata istituita una deviazione di carreggiata per gli automobilisti provenienti da Lainate e diretti verso il confine di Stato, in modo da garantire il transito su una corsia per ogni senso di marcia.

Ripercussione sul traffico fin dalle prime ore del mattino e poi senza soluzione di continuità per l’intera giornata, con una tregua solo nelle fasce orarie non di punta, in cui sono meno numerosi i veicoli in transito.

Il cantiere

Il cantiere in questa fase prevede la ricostruzione della calotta della galleria di San Fermo, attività che per caratteristiche tecniche specifiche deve essere effettuata in assenza di veicoli sulla strada. Gli operai sono al lavoro 24 ore su 24 sia di notte che di giorno, sette giorni su sette. I lavori, in base a quanto stabilito dal cronoprogramma concordato con le istituzioni territoriali, proseguiranno fino al 18 novembre, quando sarà prevista una pausa per il periodo natalizio.

Gli altri lavori

Autostrade per l’Italia ha previsto un potenziamento del servizio di assistenza nei giorni e negli orari a maggiore rischio caos, il lunedì e il venerdì, dalle 6 alle 9 e dalle 16 alle 19. Un accorgimento che non è bastato ad evitare le code, almeno oggi. Senza contare che la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare con l’avvio, previsto a breve, di nuovi lavori in via Borgo Vico, oltre che per la rotatoria di Villa Olmo.