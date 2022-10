(ANSA) – CALIMERA, 03 OTT – Un pregiudicato salentino è stato ferito gravemente nella tarda serata di ieri con tre colpi di pistola in circostanze ancora da chiarire. E’ accaduto a Calimera. Si tratta di Giovanni Doria, di 56 anni del posto, con precedenti per furto in abitazione. L’uomo si trovava in via Basilicata, in un zona non distante dalla stazione dei carabinieri che ora indagano sull’accaduto. Trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, l’uomo è ricoverato in prognosi riservata . A sparare sarebbe stata una persona che è scesa da un’automobile nera sulla quale è poi fuggita. A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio. (ANSA).