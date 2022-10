Una parata di campioni, protagonisti del ciclismo, al via del Giro di Lombardia 2022. La gara si disputa sabato prossimo, 8 ottobre, con partenza da Bergamo e arrivo a Como in pizza Cavour, con la doppia scalata della salita di San Fermo. Rcs Sport, che organizza l’evento, ha diffuso l’elenco degli iscritti alla corsa. Al via grandissimi nomi, a partire dal vincitore 2021, lo sloveno Tadej Pogar, che nella squadra Uae sarà affiancato, tra gli altri, da Davide Formolo e Marc Hirschi.

Non mancheranno corridori che hanno già scritto il loro nome nell’albo d’oro: il più noto è Vincenzo Nibali (primo nel 2015 e 2017), che sul Lario darà l’addio alle gare, al pari dello spagnolo Alejandro Valverde, pure alla sua ultima corsa. In lizza il danese Jacob Fuglsang, che si impose nel 2020 a Ferragosto, e Bauke Mollema (in trionfo nel 2019). Non mancherà il francese Julian Alaphilippe, due volte campione del mondo, in una Quick-Step che conterà anche su un italiano emergente come Andrea Bagioli. Altri azzurri al via: Lorenzo Rota, Simone Petilli, Giulio Ciccone, Domenico Pozovivo, Samuele Battistella, Damiano Caruso e il campione italiano Filippo Zana. Il ciclismo comasco sarà rappresentato da Lorenzo Fortunato (bolognese ma da tempo trasferitosi ad Erba) e Alessandro Fancellu.

Altro grande personaggio, il danese Jonas Vingegaard, vincitore del Tour de France 2022. Ci sarà anche il trionfatore del Giro d’Italia, l’australiano Jai Hindley.

Nella lista anche il colombiano Rigoberto Uran, lo spagnolo Mikel Landa, il tedesco Maximilian Schachmann, i britannici Adam Yates e Tao Geoghegan Hart (primo al Giro d’Italia del 2000) e il francese Romain Bardet.