Centonovanta accessi non autorizzati in zona a traffico limitato ogni giorno a Como. Quasi 70mila sanzioni in un anno. Una montagna di verbali ad automobilisti italiani e stranieri. Numeri emersi durante la cerimonia per il 153esimo anniversario della fondazione della polizia locale. Un’occasione anche per annunciare significative novità proprio sulla ztl, che a breve potrebbe essere ampliata.

“Valutiamo da un lato la sostituzione del software, per rendere il sistema più immediato e automatizzato. Dall’altro lato siamo pronti ad ampliare la Ztl a via Rubini”.

Le risorse dovrebbero essere stanziate già con la prossima variazione di bilancio di Palazzo Cernezzi e il progetto potrebbe essere concretizzato nei prossimi mesi.

L’attenzione della polizia locale è concentrata poi sul tema della sicurezza e sulla risposta alle esigenze di comaschi e visitatori. In un anno sono stati quasi 37mila gli interventi compiuti su richiesta dei cittadini. Attività che si affiancano a quelle in ambito di polizia giudiziaria, con quasi 2mila notifiche in un anno, 69 persone denunciate e 13 arrestate