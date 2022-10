Nuova chiamata mondiale per il corridore comasco Davide Ballerini. Dopo aver partecipato alla recente gara su strada in Australia, il commissario tecnico azzurro Daniele Pontoni ha convocato il canturino nel gruppo degli atleti che nel week end prenderanno parte ai primi Campionati del Mondo Gravel in Veneto (Vicenza-Cittadella). Appuntamento nel prossimo week end. Davide Ballerini, nei giorni scorsi ha mostrato di essere in buoni condizioni, con la vittoria alla Coppa Bernocchi a Legnano.

Al comasco si affiancano il neo campione italiano gravel, Samuele Zoccarato, gli esperti Daniel Oss e Alessandro De Marchi. Il gruppo uomini si completa poi con il bikers come Juri Zanotti, Luca Cibrario e Mattia Viel. Tra le donne, la campionessa italiana Barbara Guarischi guida la rappresentativa azzurra composta anche da Sofia Bertizzolo, Chiara Teocchi, Ilaria Sanguineti e Letizia Borghesi.

Sarà una prova impegnativa, con molti grandi interpreti del ciclismo su strada come Mathieu Van der Poel, Peter Sagan, il campione olimpico 2016 Greg Van Avermaet, Zdenek Stybar, Alexey Lutsenko, Magnus Cort Nielsen, Lilian Calmejane, Nicholas Roche, il neo-campione del mondo Under 23 Yevgeniy Fedorov.

“C’è molta emozione e aspettativa per questi Mondiali” le parole di Daniele Pontoni. “Un evento che rimarrà nella storia, visto che è alla prima edizione. I ragazzi sono carichi. Sia al maschile che al femminile abbiamo scelto bene con atleti pronti anche in caso di arrivo allo sprint. Possiamo ambire a posizioni importanti. Ci presentiamo con una formazione completa e in cuor mio sono fiducioso. In poco tempo abbiamo preparato questo appuntamento di prestigio al meglio. Abbiamo anche visionato i percorsi e sperimentato varie soluzioni tecniche. Pure per noi dello staff sarà una bella sfida perché l’organizzazione logistica si presenta piuttosto complessa. Ora ci manca solo una rifinitura che faremo domani con le donne e venerdì con gli uomini”.

