Canton Ticino, al via la campagna vaccinale di richiamo. L’11 ottobre 2022 prenderà avvio in Ticino la campagna autunnale di vaccinazione contro il coronavirus. La dose singola necessaria per il richiamo è gratuita e disponibile per tutte le persone a partire dai 16 anni che hanno ricevuto l’ultima dose o che sono guarite da almeno 4 mesi. La somministrazione è raccomandata alle persone di età superiore a 65 anni o particolarmente vulnerabili a causa di malattie croniche, alle donne in gravidanza o che allattano e al personale sanitario. È possibile prenotare un appuntamento da subito, in uno dei sei Centri cantonali o in una delle farmacie e degli studi medici che aderiscono alla campagna.

Le autorità prevedono un aumento dei nuovi contagi da coronavirus

Per l’autunno 2022 le autorità prevedono un aumento dei nuovi contagi da coronavirus. L’Ufficio federale della sanità pubblica stima infatti che oggi in Svizzera oltre il 97% delle persone si sono immunizzate, grazie alla vaccinazione o perché guarite dall’infezione. Questa condizione riduce la probabilità di un decorso grave per chi non rientra fra le categorie a rischio, ma non assicura la protezione delle persone più vulnerabili. La vaccinazione di richiamo può essere effettuata con i vaccini a mRNA oppure con il vaccino proteico Nuvaxovid, tuttavia secondo le autorità sanitarie l’uso di un vaccino bivalente (adattato al virus originale e alla variante Omicron) è da preferire rispetto ai vaccini monovalenti. La vaccinazione di richiamo può inoltre essere eterologa, questo significa che le persone vaccinate in precedenza con un altro vaccino possono decidere di farsi somministrare la dose di richiamo con il preparato bivalente di Moderna o di Pfizer/BioNTech, quando anche quest’ultimo sarà disponibile.

Somministrazioni al via dall’11 ottobre

A partire dall’11 ottobre 2022, la popolazione ticinese potrà quindi fare capo a sei Centri cantonali situati a Biasca, Quartino, Ascona, Tesserete, Lugano e Mendrisio. In aggiunta a queste possibilità, le autorità cantonali informano che dall’11 ottobre al 6 novembre 2022 sarà nuovamente proposta la vaccinazione itinerante «on the road», con 23 tappe sparse sul territorio cantonale.

