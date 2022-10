Contagi Covid in risalita anche in provincia di Como, dall’Asst Lariana arriva una prima risposta per i punti tampone di Cantù (nel piazzale davanti all’ospedale) e Menaggio (all’interno del parco dell’ospedale). Da oggi orario di apertura ampliato. Saranno accessibili dalle 8 alle 11 dal lunedì al venerdì. Per quanto riguarda le modalità di accesso, è necessaria la prenotazione dell’appuntamento e l’autopresentazione è ammessa presentando la ricetta (redatta dal proprio medico curante/pediatra/medico di continuità assistenziale) o la disposizione di isolamento domiciliare obbligatorio trasmessa da Ats Insubria. Il punto tamponi di via Napoleona a Como resta aperto da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:00. Il sabato dalle 8:00 alle 12:00 e la domenica dalle 8:00 alle 10:00.

Da oggi sospese le visite dei parenti al Sant’Anna

Intanto sempre a partire da oggi all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia sospese le visite ai parenti per 8 giorni causa Covid. La sospensione si è resa necessaria in seguito all’aumento dei pazienti ricoverati per altre patologie e riscontrati positivi ai periodici controlli che vengono effettuati. Pur consapevoli del disagio, l’Asst Lariana sottolinea che il provvedimento è un atto dovuto a tutela dei pazienti, del personale e dei visitatori stessi.