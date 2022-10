Parco giochi a Como. Dopo mesi di giochi transennati, si intravede la riapertura del giardino di via Vittorio Emanuele.

A maggio, la chiusura per ragioni di sicurezza in seguito alla segnalazione di un cittadino. A giugno era arrivata l’approvazione del progetto esecutivo e quindi l’assegnazione dei lavori a un’azienda con sede a Milano che ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara del 4,2%. Per questo motivo, l’opera per la riqualificazione del parchetto e l’integrazione dei giochi del giardino di via El Alamein, dalla somma inziale di 150 mila euro costerà poco meno di 120mila euro. Nell’importo sono compresi i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche ma anche per l’adeguamento e l’integrazione di giochi e arredi urbani. Inoltre è prevista la sistemazione della pavimentazione con la creazione di un percorso pensato per i bambini.

Lunedì in Comune si incontreranno i tecnici della ditta incaricata dei lavori e gli assessori alla partita per la consegna del cantiere. Gli interventi dunque potrebbero finalmente iniziare già dalla prossima settimana.

Il cantiere – se non si verificheranno intoppi – dovrebbe durare circa due mesi.

Infine l’aerea di via vittorio Emanuele è stato inoltre previsto – dato il rischio archeologico alto – un controllo in corso d’opera da parte del personale specializzato.